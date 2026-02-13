শুক্রবার, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১১:৪৬ অপরাহ্ন
ধানের শীষ প্রতীকে জয় পেলেন সুপ্রিম কোর্টের ১৩ আইনজীবী
ধানের শীষ প্রতীকে জয় পেলেন সুপ্রিম কোর্টের ১৩ আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদক
শুক্রবার, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৪:২৪ অপরাহ্ন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত দুই শতাধিক প্রার্থী ধানের শীষ প্রতীকে জয়ী হয়েছেন। এর মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের ১৩ জন অভিজ্ঞ আইনজীবী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

বিজয়ী আইনজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন:

বরিশাল-৩: বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান ও বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন

নোয়াখালী-১: বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এএম মাহবুব উদ্দিন খোকন

ঝিনাইদহ-১: সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান

নেত্রকোনা-১: জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মহাসচিব ও বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল

মাগুরা-২: সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী

টাঙ্গাইল-৮: বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান

কিশোরগঞ্জ-৪: বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মো. ফজলুর রহমান

পঞ্চগড়-১: বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার মুহাম্মদ নওশাদ জমির

চট্টগ্রাম-৫: সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন

পাবনা-২: জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রধান সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস

নাটোর-১: অ্যাডভোকেট ফারজানা শারমীন পুতুল

লালমনিরহাট-১: ব্যারিস্টার হাসান রাজীব প্রধান

সিলেট-৬: অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী

এই নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকের বিজয়ী আইনজীবীরা দেশের আইন ও রাজনীতির অভিজ্ঞতা নিয়ে সংসদে প্রবেশ করছেন, যা বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করবে।


ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
