ধুনটে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট চেয়ে জামায়াত প্রার্থী দবিবুর রহমানের গণসংযোগ

ধুনট (বগুড়া) প্রতিনিধি, ঢাকাপ্রতিদিন : জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বগুড়া-৫ (ধুনট- শেরপুর) আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আলহাজ্ব মাওলানা দবিবুর রহমানের দাঁড়িপাল্লা মার্কা ভোট চেয়ে গনসংযোগ করেছেন। শনিবার (০৯ আগস্ট) বিকালে ধুনট হাসপাতাল মোড়, কালেজ পাড়া, মালোপাড়া ও কুঠিবাড়ি তিনি বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ধুনট উপজেলা আমীর অধ্যাপক মাওলানা আমিনুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বগুড়া জেলা নায়েবে আমীর অধ্যাপক আব্দুল বাছেদ।
আরো উপস্থিত ছিলেন, বগুড়া জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য রেজাউল করিম বাচ্চু, বগুড়া জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সেক্রেটারি আতাউর রহমান, উপজেলা জামায়াতে ইসলামী নায়েবে আমীর রফিকুল ইসলাম দুলাল, উপজেলা জামায়াতে ইসলামী সেক্রেটারি মাওলানা আঃ করিম,উপজেলা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মাওলানা ফিরোজ আহম্মেদ, মাহমুদ আলম লেবু, মাওলানা আব্দুল ওহাব, তরিকুল ইসলাম প্রমুখ। গণসংযোগকালে বক্তারা বলেন, “জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে জামায়াতের প্রার্থীকে নির্বাচিত করা প্রয়োজন। দাঁড়িপাল্লা মার্কা হলো ন্যায়বিচারের প্রতীক।”
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর