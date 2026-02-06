সারাদেশে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের অংশ হিসেবে বগুড়ার ধুনটেও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পলিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের একটি র্যালী বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে শহীদ মিনার চত্বরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি সজিব আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বগুড়া-৫ (শেরপুর-ধুনট) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদ প্রার্থী মাওলানা দবিবুর রহমান বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে মাত্র ছয়জন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ পথচলায় নানা রাজনৈতিক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজ সংগঠনটি ৪৯ তম বছরে পদার্পণ করেছে। জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী সংগঠন হিসেবে ছাত্র শিবির দেশ ও জাতির কল্যাণে আদর্শবান ছাত্র গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে।
উপজেলা ছাত্র শিবিরের সেক্রেটারি আহসান হাবিবের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, বগুড়া জেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি জুবায়ের আহমেদ, কর্ম পরিষদের সদস্য ও উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান রেজাউল করিম, ধুনট উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, সেক্রেটারি অধ্যাপক আব্দুল কারিম, বগুড়া জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেক্রেটারি প্রভাষক আতাউর রহমান, ধুনট উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ। এ সময় উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।