‍‍‍ধূমপানসহ সকল মরণ নেশা থেকে যুব সমাজকে দূরে রাখতে হবে : সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি বলেছেন, ধূমপান একটি মরণ নেশা। ধূমপানসহ তামাক জাতীয় পণ্য সেবনে যে ক্ষতি হয়, তা আমাদের প্রদেয় করের চেয়েও বেশি। আমাদের দেশে প্রায় ২৬ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয় যা দিয়ে প্রায় ২ থেকে ২.৫ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন সম্ভব। ধূমপানের মতো আরেকটি মরণ নেশা ইয়াবা সেবন যা যুব সমাজকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ধূমপানসহ সকল মরণ নেশা থেকে যুব সমাজকে দূরে রাখতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে Alliance for FCTC Implementation Bangladesh (AFIB), Campaign Against Tobacco (CAT) Bangladesh এবং মাদকদ্রব্য ও নেশা বিরোধী কাউন্সিল (মানবিক) আয়োজিত “তামাক নয়, খাদ্য ফলান” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, যারা ধূমপান ও তামাক সেবন করছেন তারা এখনি তা ছেড়ে দিন। ধূমপানের বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমি চেইন স্মোকার ছিলাম। একটার পর একটা সিগারেট খেতাম। চতুর্থ শ্রেণিতে থাকাকালীন এ মরণ নেশায় জড়িয়ে পড়ি। যার ফলস্বরূপ ২০০১ সালে আমি প্রচণ্ড বুকে ব্যথা অনুভব করি ও হার্টে সমস্যা দেখা দেয়। ২০০৩ সালে আমার হার্টে তিনটা রিং পরানো হয় এবং ২০০৪ সালে ওপেন হার্ট সার্জারি করানো হয়। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, সঠিক সময়ে চিকিৎসা করেছিলাম বলে বেঁচে যাই। কে এম খালিদ বলেন, ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে আমি ধূমপান ছেড়ে দিই। এ বছরের আগস্টে আমার ধূমপান ত্যাগের দুই দশক পূর্ণ হবে। মহান আল্লাহর রহমতে আমি এখন পরিপূর্ণ সুস্থ আছি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাবেক রিজিওনাল অ্যাডভাইজার এবং Alliance for FCTC Implementation Bangladesh (AFIB) এর সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. মোজাহেরুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন দৈনিক বর্তমান এর সম্পাদক নাজমুল হক সরকার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেত্রী রোকেয়া প্রাচী, নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও এএফআইবি’র যুগ্ম সমন্বয়ক ইবনুল সাঈদ রানা, Campaign Against Tobacco (CAT) Bangladesh এর সভাপতি আসলাম শিহির, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী আশরাফুল আলম পপলু, সাবেক সিনিয়র সহকারী প্রধান মোঃ খলিলুর রহমান, বাংলাদেশ যুবলীগের প্রকাশনা সম্পাদক মো. জহুরুল ইসলাম মিল্টন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রকৃতি নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করেন অপরাজিতা অর্পিতা।