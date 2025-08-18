নওগাঁর রাণীনগরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত

“অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নওগাঁর রাণীনগরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর র্যালি, আলোচনা সভা ও মৎস্য পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।
আজ সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালি শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পলাশ চন্দ্র দেবনাথ, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা জাফরুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শাহিনা আক্তার, রাণীনগর থানার ওসি আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।
সভা শেষে মৎস্যজীবি, মৎস্য চাষি, মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা ও মৎস্য হ্যাচারিদের মাঝে মৎস্য পুরষ্কার প্রদান করা হয়।