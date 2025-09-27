‘নখদন্তহীন মানবাধিকার কমিশন উপহার দেওয়া হয়েছে’ — দেবপ্রিয়

‘নখদন্তহীন মানবাধিকার কমিশন উপহার দেওয়া হয়েছে’—এ মন্তব্য করেছেন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর গুলশান-২–এর একটি হোটেলে আয়োজিত নাগরিক সংলাপে তিনি বলেন, “যার দাঁতও নেই, কামড়ও দিতে পারে না, যার কোনো কার্যকারিতা নাই—এমন একটি মানবাধিকার কমিশন নাগরিক সমাজের দাবির মুখে দেওয়া হয়েছে।”
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, “নখদন্তহীন মানবাধিকার কমিশনের মাথায় মেরুদণ্ডহীন ভালো মানুষকে বসিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ মেরুদণ্ডহীন ভালো মানুষ কখনো অন্যের জন্য মেরুদণ্ড সোজা করতে পারে না। তাই এখানে প্রয়োজন সৎ, নীতিমান ও ক্ষমতার সঙ্গে লড়াই করার সাহসী মানুষ।”
নাগরিক সংলাপে আরও বক্তব্য দেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সভাপতি বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী, নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান শিরীন পারভীন হক, সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ড. শাহদীন মালিক ও সারা হোসেন, আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া এবং চাকমা সার্কেলের প্রধান রানী ইয়ান ইয়ান।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। নইলে নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা পূরণ হবে না।