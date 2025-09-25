নগরকান্দায় আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি মাসিক সভা বৃহস্পতিবার ( ২৫ সেপ্টেম্বর ) সকাল ১০ টায় নগরকান্দা উপজেলা পরিষদের মিনি কনফারেন্স রুমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দবির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।
বক্তব্য রাখেন নগরকান্দা উপজেলা কৃষি অফিসার তিলক কুমার ঘোষ, নগরকান্দা প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত আলী শরীফ , শহীদ মুক্তি যোদ্ধা আকরামুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব আলী মিয়া, নগরকান্দা থানার এস আই শহিদুল ইসলাম, তালমা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল হোসেন,পুরাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাবু ফকির,উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রওনক আরা বেগম,উপজেলা সমাজসেবা অফিসার কাজী নিমেরী প্রমুখ।
সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দবির উদ্দিন নগরকান্দা থানার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন মাদক,জুয়া ও দাঙ্গা মুক্ত নগরকান্দা গড়ে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন ।