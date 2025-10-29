নগরকান্দায় আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি মাসিক সভা আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল ১০ টায় নগরকান্দা উপজেলা পরিষদ মিনি কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
নগরকান্দা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দবির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে বক্তব্যে রাখেন সহকারী কমিশনার ভুমি মাসুম বিল্লাহ, উপজেলা কৃষি অফিসার তিলক কুমার ঘোষ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ জয়দেব কুমার সরকার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ সাইফুল ইসলাম , উপজেলা মৎস্য অফিসার আব্দুল্লাহিল আবরার, নগরকান্দা প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত আলী শরীফ, নগরকান্দা খানার সেকেন্ড অফিসার আমিরুল ইসলাম, চরযোশরদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান সাহপব ফকির, কাইচাইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তফা খান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রওনক আরা বেগম,উপজেলা সমাজসেবা অফিসার কাজী নিমেরী, উপজেলা মুক্তিযোদ্বা কমান্ডার আলহাজ্ব সাহেব মিয়া, কোদালিয়া শহীদনগর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রাজু মোল্লা প্রমুখ ।
সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দবির উদ্দিন নগরকান্দা থানার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি নগরকান্দাকে মাদক মুক্ত করতে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার এবং নগরকান্দার প্রতিটি ইউনিয়নে মাদক প্রতিরোধ কমিটি করার আহ্বান জানান।