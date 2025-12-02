নগরকান্দায় খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মহিলা দলের  দোয়া মাহফিল

ফরিদপুরের নগরকান্দায় বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতীক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ফরিদপুরের নগরকান্দায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার বিকালে নগরকান্দা উপজেলা সদরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আকরামুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নগরকান্দা উপজেলা মহিলা দলের উদ্যোগে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন নগরকান্দা উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি নার্গিস আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুন্নাহার রেবা, সিনিয়র সহ সভাপতি মিনারা বেগম সহ নগরকান্দা উপজেলা ও পৌর মহিলা দলের নেতৃবৃন্দ।
দোয়া পূর্ব আলোচনায় নগরকান্দা উপজেলা মহিলা দলের নেতৃবৃন্দ বলেন, বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক ৩ বারের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ শুধু দলীয় নেতা নয়। আজকে তিনি জাতীয় প্রতীক হিসেবে সকল দলের কাছে শ্রদ্ধেয় ও সম্মানের জায়গায় স্থান করে নিয়েছেন। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এখন বাংলাদেশের অভিভাবক। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিকট আমরা কায়মনোবাক্যে তার আশু রোগমুক্তির জন্য দোয়া করি।