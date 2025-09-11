নগরকান্দায় পূর্বালী ব্যাংকের এটিএম বুথ উদ্বোধন

আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবার প্রত্যয়ে পূর্বালী ব্যাংক পিএলসি নগরকান্দা উপ শাখার অধীনে ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলা সদরের অগ্রনী ব্যাংক ভবনের নিচতলায় একটি এটিএম বুথ শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টায় প্রধান অতিথি হিসেবে এটিএম বুথ এর শুভ উদ্বোধন করেন পূর্বালী ব্যাংক পিএলসি ফরিদপুর অঞ্চলের উপ মহাব্যবস্থাপক জাহিদুল ইসলাম । এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভাঙ্গা শাখার ব্যবস্থাপক আইরিন আক্তার, নগরকান্দা থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ রেজাউল করিম, নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান মুকুল, নগরকান্দা প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত আলী শরীফ, পূর্বালী ব্যাংক নগরকান্দা উপ শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ শামিম হোসেন, নগরকান্দা প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি এহসানুল হক প্রমুখ
পূর্বালী ব্যাংকের ফরিদপুর অঞ্চলের উপ মহাব্যবস্থাপক জাহিদুল ইসলাম জানান বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা এই এটিএম ও সিআরএম বুথে টাকা জমা দেওয়া এবং উত্তোলন করা যাবে।