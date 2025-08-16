নগরকান্দায় বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৮০ তম জন্মবার্ষিকী পালিত

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮০ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। শুক্রবার বাদ জুম্মা নগরকান্দা উপজেলার বিভিন্ন মসজিদে মসজিদে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বাদ আসর নগরকান্দা উপজেলা মডেল মসজিদ চত্বরে নগরকান্দা উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্যে ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান মুকুল, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত আলী শরীফ, সাবেক সহ সভাপতি আলিমুজ্জামান সেলু, সাবেক সহ সভাপতি মাহাবুব আলী মিয়া, সাবেক সহ সভাপতি আশরাফ আলী মুন্সী, সাবেক সহ সভাপতি আলমগীর হোসেন বকুল, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জাজরিস, , বিএনপি নেতা গোলজার শরীফ,যুবদল নেতা যুবদণ নেতা তৈয়াবুর রহমান মাসুদ, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মিরান মিরান মোল্লা , খালিদ হোসেন,জামাল মাতুব্বর, ওলামা দল নেতা মাওলানা শহিদুল ইসলাম মাওলানা সাইফুর রহমান, মজিবর রহমান, ছাত্রদল নেতা লিখন, সুজন,বাবু , আরমান প্রমুখ। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সাবেক ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ রুহুল আমিন।