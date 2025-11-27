নতুন রাজনৈতিক জোটের আত্নপ্রকাশ স্থগিত

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)সহ চার দলের সমন্বয়ে গঠিত নতুন রাজনৈতিক জোটের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ শেষ মুহূর্তে স্থগিত করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশনে জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার কথা থাকলেও রাতের বৈঠকের সিদ্ধান্তে অনুষ্ঠানটি বাতিল হয়।
এবি পার্টির সহ- দপ্তর সম্পাদক মশিউর রহমান মিলু গণমাধ্যমকে জানান, বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে জানিয়ে দেব। এটা হঠাৎ করে মাঝরাতে স্থগিত হয়েছে। আমাদের শরিক দলগুলোর ভেতরে কিছু আলোচনা বাকি আছে। এনসিপির অনেক জুনিয়র নেতা বোঝাপড়ার জায়গায় সমস্যায় আছেন। এ কারণে দেরি হচ্ছে।
এবি পার্টির এই নেতা আরও জানান, এনসিপি আপ বাংলাদেশকে জোটে নিতে চাইছে না। তাদের নিজেদের মধ্যেও কোন্দল রয়েছে। জোট হবে, তবে একটু দেরি হচ্ছে।
এনসিপি’র নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, গতরাতে বৈঠকে দলের কয়েকজন নেতা আপ বাংলাদেশকে নিয়ে জোট গঠনের বিপক্ষে মত দেন। পরে সিদ্ধান্ত হয় আপ বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে এগোনোর। তবে অন্য শরিকরা যদি আপ বাংলাদেশ ছাড়া জোটে না আসেন, তাহলে পুরো প্রক্রিয়াই অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। এজন্য আলোচনা চলছে, এবং আপাতত আজকের বৈঠক করা হচ্ছে না।
ইউনাইটেড পিপলস (আপ) বাংলাদেশের আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ বলেন, জোট গঠন প্রক্রিয়া পিছিয়েছে। আলাপ-আলোচনা চলছে। কনফার্ম হলে জানাতে পারব।
এনসিপি আপ বাংলাদেশকে না চাওয়ার বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন, আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে এমন কিছু জানানো হয়নি।
উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নতুন জোট গঠনের উদ্যোগ নিচ্ছে। গণঅভ্যুত্থান থেকে উঠে আসা এনসিপিকে ঘিরেও চলছে নানা আলোচনা। এসব আলোচনার মধ্যেই এনসিপি, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি, বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন এবং ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ) নিয়ে নতুন জোটের আত্মপ্রকাশ হওয়ার কথা ছিল আজ।