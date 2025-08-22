নদী ভাঙ্গন রোধে টেকসই বেড়ীবাঁধ নির্মাণ ও পাইকগাছা- কয়রা প্রধান সড়ক সংস্কারের দাবিতে মানববন্ধন

উপকূলীয় এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধে টেকসই বেড়ীবাঁধ নির্মাণ ও ১৮ মাইল থেকে পাইকগাছা-কয়রার প্রধান সড়ক সংস্কারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার সকালে পাইকগাছা-কয়রা নাগরিক ফোরামের আয়োজনে উপজেলার গদাইপুর বাজারে মাওলানা নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি, খুলনা-৬ আসনে বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী রফিকুল ইসলাম রফিক।
এসময় এডভোকেট সরোয়ার মাহবুবের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা যুবদলনেতা গাজী ইসতেহাক, সাংবাদিক আব্দুল মজিদ, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মোঃ ফারুক হোসেন, ছাত্রদল নেতা সাইফুল ইসলাম নিরব, মাহফুজুর রহমান, সাবেক ইউপি সদস্য জবেদ আলী, ওয়াহিদুজ্জামান মিন্টু, উপজেলা কৃষকদলের প্রচার সম্পাদক এস এম শাহাবুদ্দিন, কাজী মোস্তফা, জয়নাল কাজী প্রমুখ।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন , খুলনা- ৬’ এ স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগের বিনাভোটের
বহিরাগত এম পি আক্তারুজ্জামান বাবুর লুটপাট ও টেন্ডারের নামে ভাওতাবাজি দিয়ে রাষ্ট্রের সম্পদ পাচার করেছে। তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিও জানান বক্তারা এছাড়াও অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার ও টেকসই বেড়ীবাঁধ নির্মানের জোর দাবীও জানান মানববন্ধনে।