নবীগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত: দুই বেকারিকে জরিমানা

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও মেয়াদোত্তীর্ণ উপকরণ ব্যবহারের অভিযোগে দুই বেকারিকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার (৩ নভেম্বর) সকালে উপজেলার আউশকান্দি ইউনিয়নের হীরাগঞ্জ বাজারে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যয় হাশেমের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।
অভিযানে দেখা যায়, বেকারিগুলোতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা হচ্ছিল। পণ্যের গায়ে কোনো লেবেল বা মেয়াদের তারিখ ছিল না। এছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ ডালডা, তেল ও ক্রিম ব্যবহার এবং ক্ষতিকর অ্যামোনিয়াম মিশিয়ে খাদ্য প্রস্তুতের অভিযোগও প্রমাণিত হয়।
এ ঘটনায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৫২ ধারায় আরাফাত বেকারির স্বত্বাধিকারী বাবুল মিয়াকে (পিতা: মৃত সামছু মিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ৫০ হাজার টাকা এবং হানিফ বেকারির স্বত্বাধিকারী মো. সুজন মিয়াকে (পিতা: আব্দুল জলিল, হবিগঞ্জ সদর) ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যয় হাশেম বলেন, “খাদ্যে ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর উপকরণ ব্যবহারকারীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।
স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।