নবীগঞ্জে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতিতে নবীগঞ্জ-বাহুবল ১ আসনে জামায়াত নেতা শাহজান আলীর উঠান বৈঠক

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৮:০০ ঘটিকায় আউশকান্দি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের বনগাঁও গ্রামে মোঃ তাজ উদ্দিন মিয়ার বাড়িতে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি মোঃ শাহজান আলীর সমর্থনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আউশকান্দি ইউনিয়নের জামাতের সভাপতি মোঃ রমজান আলী, সাধারণ সম্পাদক হোসাইন আহমদ। দেশের চলমান সংকট নিরসনে সৎ সাহসী ও যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প নেই উল্লেখ করে মোঃ রমজান আলী বলেন, মোঃ শাহজান আলী জনগণের বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। উঠান বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন নবীগঞ্জ উপজেলার টিম সদস্য মোঃ শাকির আলী, মোঃ সাইফুল আলম, আজহার আলী, ফিরোজ আলী, মখছুদ আহমদ-সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দ।
উঠান বৈঠকে উপস্থিত বক্তারা মোঃ শাহজান আলীর সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন এবং তারা আগামী নির্বাচনে তার বিজয়ের লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। উঠান বৈঠকে স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকার নানা সমস্যা ও প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন এবং যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে এলাকার উন্নয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নবীগঞ্জ বাহুবল ১ আসনের সাংসদ সদস্য প্রার্থী প্রধান অতিথি মোঃ শাহজান আলী বলেন, দেশে ইসলামী আদর্শভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও মানুষের অধিকার রক্ষায় জামায়াতে ইসলামী নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জনগণের রায়কে সঙ্গে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।
এলাকার শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়নের জন্য ইসলামী নেতৃত্বই একমাত্র ভরসা। তরুণ সমাজকে ইসলামী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। পরিশেষে দেশ, জাতি ও ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।