নবীগঞ্জে জুলাই সনদ ও পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবীতে জামায়াতের মিছিল ও সমাবেশ

জুলাই সনদের আইনী ভিত্তি ও পিআর পদ্ধতিতে আগামী নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২ টায় নবীগঞ্জ শহরের মদিনা মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে নতুন বাজার মোড়ে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নবীগঞ্জ উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আশরাফ আলী এবং সঞ্চালনা করেন পৌর জামায়াতের আমীর সোহেল আহমদ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হবিগঞ্জ-১ আসনে জামায়াতের মনোনীত এমপি প্রার্থী ও সিলেট মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি মো. শাহাজাহান আলী।
বক্তব্যে তিনি বলেন, জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। আগামী জাতীয় নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু করতে হবে। অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সকলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে। ফ্যাসিস্ট সরকারের সকল জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করতে হবে এবং স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।
সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন নবীগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সাইদুল হক চৌধুরী, পৌর জামায়াতের নায়েবে আমীর এমদাদুল হক প্রমূখ।