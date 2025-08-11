নবীগঞ্জে পারকুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনিয়মের প্রতিবাদে মানববন্ধন

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দি ইউনিয়নের পারকুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিভিন্ন অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল ৯ টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এলাকাবাসী ও অভিভাবকরা এ কর্মসূচি পালন করেন। মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত দেরিতে আসেন, পাঠদানে অনিয়ম করেন এবং অনেক সময় ক্লাস না নিয়েই চলে যান, ফলে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষভাবে অভিযোগ আনা হয়— শিক্ষক ফজলু মিয়া সরকারি দায়িত্বে অবহেলা করে নিজের প্রতিষ্ঠিত ‘গ্রীন-রেড কেজি এন্ড হাই স্কুল’-এ অধিক সময় ও মনোযোগ দিচ্ছেন এবং সরকারি বিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের ওই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে প্ররোচিত করছেন।
বক্তারা আরও বলেন, এসব কর্মকাণ্ডের কারণে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে এবং শিক্ষার মান নিম্নমুখী হচ্ছে, এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানববন্ধন থেকে কয়েকটি দাবি উত্থাপন করা হয়— উপজেলা শিক্ষা অফিসের তত্ত্বাবধানে বিশেষ মনিটরিং টিম গঠন, দায়িত্বে অবহেলাকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত ও শাস্তি, ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা চালু, স্থানীয় অভিভাবক নিয়ে বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন এবং অভিযোগ বাক্স স্থাপন করে অভিভাবকদের মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ। মানববন্ধন চলাকালীন শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হননি— যা সরেজমিনে দেখা যায়, স্থানীয়রা জানান, এ ঘটনা প্রতিদিনের মতো ঘটেছে। সে সময় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক রাসেল হোসেন, পারকুল ইউথ এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট সভাপতি অলিউর রহমান, সমাজসেবক মোঃ সাজু মিয়া, ইমাম ও খতিব বিবিয়ানা জামে মসজিদ মোঃ বোরহান উদ্দিন, মোঃ সুমন মিয়া, মনসুর আহমদ প্রমুখ। অংশগ্রহণকারীরা দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন।