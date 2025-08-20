নবীগঞ্জে পুকুরে পড়ে প্রাণ হারালেন কৃপেন্দ্র দাস

নবীগঞ্জ উপজেলার করগাও ইউনিয়নের তাজপুর গ্রামের কৃপেন্দ্র দাস (৫৭) পুকুরে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।
তিনি ওই গ্রামের জামিনী মোহন দাসের পুত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কৃপেন্দ্র দাশ সিলেট শহরে বসবাস করেন। মনোষা পূজা উপলক্ষে গত মঙ্গলবার তিনি গ্রামের বাড়িতে আসেন। রাতে গ্রামে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এসময় কৃপেন্দ্র দাস নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অসাবধানতাবশত বাড়ির পুকুরে পড়ে যান।
পরে স্থানীয়রা তাকে ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। সংবাদ পেয়ে নবীগঞ্জ থানার এসআই আরাফাত ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেন এবং ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতালে প্রেরণ করেন। লাশ উদ্ধারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান।