নবীগঞ্জে সাংবাদিকের বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা, ভাঙচুর–লুটপাটে আহত ৩

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের পূর্ব তিমিরপুর গ্রামে দৈনিক হবিগঞ্জ সময় এর স্টাফ রিপোর্টার, দিনরাত নিউজ-এর নবীগঞ্জ প্রতিনিধি এবং দৈনিক ইনাতগঞ্জ বার্তার বার্তা সম্পাদক ও নবীগঞ্জ প্রেসক্লাব সদস্য সাংবাদিক ইকবাল হোসেন তালুকদারের বাড়িতে একদল সন্ত্রাসী অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে সংঘটিত এ হামলায় তিনজন আহত হন। গুরুতর আহত হামদু তালুকদার (৩৫)-কে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আহতরা হলেন— হামদু তালুকদার (৩৫), সাংবাদিক ইকবাল হোসেন তালুকদার (২৬) এবং সাফি মিয়া তালুকদার (৩০)। স্থানীয় সূত্র জানায়, নবীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের পশ্চিম তিমিরপুর গ্রামের ভুট্ট মিয়া ও জীবনসহ ৫০–৬০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল পূর্ব তিমির পুর গ্রামে এসে লাঠি–রামদা নিয়ে সাংবাদিকের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। তারা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে।
সাংবাদিক ইকবাল হোসেন তালুকদার অভিযোগ করে বলেন, আমার ধানের জমির ওপর দিয়ে ভুট্ট মিয়ার ধান কাটার মেশিন যাতায়াত নিষেধ করায় জীবন নামের গাড়িচালক আমার ভাইকে গালাগালি করে। পরে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা হলে আমরা বাড়িতে চলে আসি। কিছুক্ষণ পরই ৫০–৬০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল আমাদের বাড়িতে হামলা চালায়। লাঠি–রামদা দিয়ে আমাদের ওপর হামলা করে, ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। ধান বিক্রির ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা লুট করে নেয়—যার রসিদও আমাদের কাছে রয়েছে। এছাড়া গোয়ালঘর থেকে কৃষিকাজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ কামরুজ্জামান বলেন, সাংবাদিক ইকবাল ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। আমরা পুলিশ পাঠিয়েছি। তবে এখনো থানায় কেউ এসে লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সাংবাদিকের বাড়িতে হামলার ঘটনায় নবীগঞ্জে কর্মরত সাংবাদিক সমাজ, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা দ্রুত হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।