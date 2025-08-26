নবীনগরে অজ্ঞাত রোগে একই স্কুলের ২২ ছাত্রী অসুস্থ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর পৌরসদরের ইচ্ছাময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে একসঙ্গে ২২ জন ছাত্রী অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২৬ আগস্ট ২০২৫) সকাল বেলা ক্লাস চলাকালীন সময়ে হঠাৎ সপ্তম শ্রেণির ৮ জন ও নবম শ্রেণির ১৩ ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে শিক্ষকরা দ্রুত ৫ জন ছাত্রীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।বাকীরা চিকিৎসার জন্য অন্যত্র চলে যাই।
প্রত্যক্ষদর্শীদের জানান, দুপুরের পর থেকে শিক্ষার্থীরা বমি, মাথা ঘোরা ও অজ্ঞান হওয়ার মতো উপসর্গে ভুগতে থাকে। গরম আবহাওয়া ও শ্রেণিকক্ষে বিদ্যুৎ না থাকায় এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। নবীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ঢাকা প্রতিদিনকে জানান, অসুস্থ ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তারা সুস্থ ও শঙ্কামুক্ত।
অভিভাবকদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ফ্যান নেই। এ নিয়ে তারা বহুবার অভিযোগ করলেও কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দেয়নি। এক অভিভাবক সুরাই বেগম বলেন, “ক্লাসে প্রচণ্ড গরমের কারণে বাচ্চারা প্রায়ই কষ্ট পায়, অথচ কর্তৃপক্ষ তা সমাধানে উদাসীন।” বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কাউসার আহমেদ বলেন, “কোন কারণে শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়েছে তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে গরমের কারণে যদি এ ঘটনা ঘটে থাকে এবং ফ্যানের ঘাটতি থেকে থাকে, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”
এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জানান, ঘটনাটি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।