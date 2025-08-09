নবীনগরে ইউনিয়ন কৃষক দলের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার সাতমোড়া ইউনিয়ন কৃষকদলের উদ্যোগে শনিবার বিকেলে থানা কান্দি বাজারে এই দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন কৃষকদলের আহবায়ক মোঃ
ফায়েজ আলী এর সভাপতিত্বে ও কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন কৃষকদলের সদস্য সচিব, মো:কামাল মিয়ার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিএনপির সদস্য ও কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক ব্রাহ্মণবাড়িয়া (৫) আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী, কে এম মামুনুর রশিদ।
প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,কেন্দ্রীয় কৃষক দলের দপ্তর সম্পাদক, মো: শফিকুল ইসলাম।
উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব, মো: জিল্লুর রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহবায়ক, মো: আল আমিন, নবীনগর উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব, মো: আনোয়ার হোসেন ( বাবুল),নবীনগর উপজেলা পৌর কৃষকদলের আহ্বায়ক মো: আনোয়ার হোসেন ,কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, ও উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি মো: ফুল মিয়া সহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন, কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের কৃষক দলের যুগ্ম আহবায়ক, মো: মুসা মিয়া।