নবীনগরে ইউনিয়ন কৃষক দলের দ্বি-বার্ষিক সন্মেলন অনুষ্ঠিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার শিবপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের উদ্যোগে শুক্রবার বিকেলে মিরপুর বাজারে এই দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শিবপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের আহবায়ক মো: মজিবুর রহমান, এর সভাপতিত্বে ও শিবপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সদস্য সচিব, মো: সাদেকুল ইসলাম (মোল্লা) এর সঞ্চালনায়, প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিএনপির সদস্য ও কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া (৫ ) আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী, কে এম মামুনুর রশিদ।
প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কুমিল্লা বিভাগীয় কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক, মো: এনায়েত উল্লাহ খোকন।উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা বিএনপির সদস্য ও কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সংসদের উপদেষ্টা, মো: সাইফুল হক।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব, মো: জিল্লুর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কৃষক দলের যুগ্ম আহবায়ক, মো: আল আমিন
নবীনগর উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব, মো: আনোয়ার হোসেন ( বাবুল),নবীনগর উপজেলা পৌর কৃষকদলের আহ্বায়ক মো: আনোয়ার হোসেন, নবীনগর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক, আশরাফুল হোসেন রাজু,শিবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি, খন্দকার মোহাম্মদ রুকন উদ্দিন, শিবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো: আব্দুর রশিদ,শিবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি, এস এম রউফ সহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ
সম্মেলন শেষে মো: মজিবুর রহমান মিয়াকে সভাপতি এবং মো: : সাদেকুল ইসলাম (মোল্লা)কে সাধারণ সম্পাদক করে ৭১ সদস্য কমিটি ঘোষণা করেন।