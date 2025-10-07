নবীনগরে ফুটবল খেলতে গিয়ে বজ্রপাতে স্কুল ছাত্র নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগরে বজ্রপাতে হাবিবুর রহমান নামে এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ৭অক্টোবর বিকাল ৫ টার দিকে শিবপুর ইউনিয় সাহারপাড় গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত মো. হাবিবুর রহমান সাহারপাড় গ্রামের মো: বাবুল মিয়ার ছেলে। সে শিবপুর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্র।
স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার বিকালে বাড়ির পাশে সহপাঠীদের সাথে ফুটবল খেলতে যায় হাবিবুর রহমান। ওই সময় বজ্রপাতে সে আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে শিবপুর হেলথভিউ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন৷
নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর রহমান জানান, এ বিষয়ে কেউ আমাকে অবগত করেনি।