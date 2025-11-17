নবীনগরে বিদেশি পিস্তল ও ৮ রাউন্ড গুলিসহ গ্রেফতার-২

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে একটি বিদেশি পিস্তল ও আট রাউন্ড গুলিসহ দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার (১৬ নভেম্বর) রাতে নবীনগর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বে রতনপুর ইউনিয়নে পরিচালিত এ অভিযানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে প্রথমে ঢাকা থেকে আটক করা হয় খাগাতুয়া গ্রামের মোঃ আওলাদ মিয়ার ছেলে মোঃ রাসেল (৩২) কে। পরে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রতনপুর মধ্যপাড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় মানিক মিয়ার মেয়ে মিতা বেগম (৪২) কে। পুলিশের দাবি, মিতার হেফাজত থেকেই উদ্ধার করা হয় একটি বিদেশি পিস্তল ও আট রাউন্ড গুলি।
নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম জানান, উদ্ধার করা অস্ত্রটি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং গ্রেফতারকৃত দুইজনই অস্ত্র সংরক্ষণের বিষয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। ঘটনার পর আজ (১৭ নভেম্বর)সোমবার বিকেলে নবীনগর থানায় অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।