শনিবার, ২৯ নভেম্বর ২০২৫, ০১:০৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
মিরপুর ইংলিশ ভার্সন স্কুলে আনন্দময় ক্লাস পার্টি লোহাগাড়ায় আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরীর পক্ষে আমিরাবাদ ঘোণাপাড়ায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত প্রশাসন ক্যাডারে সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছেন গোয়াইনঘাটের আব্দুর রউফ কাজল নবীগঞ্জে এমরুল হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন শাহজাদপুরে শয়নকক্ষ থেকে নারী ইউপি সদস্যের লাশ উদ্ধার গাজীপুরের শ্রীপুরে কৃষক দলের বর্ণাঢ্য গণমিছিল নগরকান্দায় কৃতি শিক্ষার্থীদেরকে সংবর্ধনা বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নান্দাইল উপজেলা শাখার পরিচিতি সভা সোনাতলায় ইউনিক ব্র্যান্ড শোরুমের শুভ উদ্বোধন নবীনগরে হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা জেলা কারাগারে হাজতির রহস্যজনক মৃত্যু, মারামারির দাবি কর্তৃপক্ষের রাজাপুরে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মিলাদ রাজাপুরে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী সৈকতের উদ্যোগে গণ মিছিল ও খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মিলাদ ছয় ভবনই অনিরাপদ, ব্যবহার বন্ধ ঘোষণা: রাজউক নবীনগরে ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সবার সদিচ্ছা নগরকান্দায় বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মসজিদে মসজিদে দোয়া মাহফিল কাপ্তাইয়ে বেগম খালেদা জিয়া’র রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল ও কম্বল বিতরণ নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ঐক্যবদ্ধ সাতক্ষীরা জেলা বিএনপি পাইকগাছায় খেজুর রস আহরণের জন্য গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা ফরিদপুর-২ আসনে বকুল মিয়ার গণসংযোগ শেরপুরে মাছ চাষের পুকুরে ফাঁদ পেতে পাখি হত্যার অভিযোগে আটক ২, মুচলেকায় ছাড়া গোয়াইনঘাটে চলিতাবাড়ি হাকিম চৌধুরীর উঠান বৈঠক ও গণ মিছিল ধর্মীয় সেবায় দীর্ঘ কর্মজীবনের স্বীকৃতি: মুরাদনগরে ৪২ বছরের ইমাম ও ৩৪ বছরের মুয়াজ্জিনকে সম্মাননা আমতলীর ১৫২ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকরা ফের কর্মবিরতিতে, পাঠদান ব্যাহত রাউজানে বিআরসি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ ২৭ ডিসেম্বর অবসরে যাবেন প্রধান বিচারপতি বিএনপির “দেশ গড়ার পরিকল্পনা” কমিটির আহবায়ক রিজভী, সদস্যসচিব সোহেল শিল্প–উৎপাদনে রূপান্তরের পথে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং: আইইবিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন নবীনগরে নদী থেকে বালু তুলার অভিযোগে দুই জনকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা
/ চট্টগ্রাম

নবীনগরে হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা

মনির হোসেন, নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
শুক্রবার, ২৮ নভেম্বর, ২০২৫, ৭:৫৯ অপরাহ্ন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার শ্যামগ্রাম ইউনিয়নের ইব্রাহিম খলিফা স্মৃতি কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে উপজেলা ভিত্তিক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ( ২৭/১১) সাহেবনগর বালুর মাঠে এ হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন নবীনগর পৌরসভার সাবেক মেয়র মাইনুদ্দিন মাঈনু। সভাপতিত্ব করেন সাহেবনগর গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবক এস.এম আলমগীর ইসলাম আলম।দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রথম পর্বে সকাল থেকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী সেরা ১০ মধ্য থেকে বিচারকমণ্ডলীদের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন কারী তিনজন কে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছেন রছুল্লাবাদ গ্রামের আব্দুল্লাহ আল তাহমিদ,দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ফ্রিজ পেয়েছেন কনিকাড়া গ্রামের মিনহাজ এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে বাইসাইকেল পেয়েছেন থোল্লাকান্দির মোহাম্মদ হোসাইন।

এছাড়াও ৬৫ জন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক কে ১ হাজার টাকা করে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। প্রতিযোগিদের শিক্ষকদেরও সম্মাননা প্রদান করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইব্রাহিম খলিফা তাহফিজুল কুরআন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাফেজ মো.শামীম বিন ইব্রাহিম নবীনগরীর সার্বিক পরিচালনায় নসিহত পেশ করেন,মাওলানা আহসানুল হক শাহীন শরাফতি, হাফেজ মাওলানা মানসুরুল হক,মুফতি রায়হান উদ্দিন জামী।আমন্ত্রিত উলামায়ে কেরামগনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা ওলিউল্লাহ, মুফতি ইকবাল হোসাইন,মুফতি হাফেজ আনোয়ার হোসাইন, হাফেজ শরীফ উদ্দিন, মাওলানা মুখতার হোসাইন সহ আরো বহু উলামায়ে কেরাম।মাহফিল পরিচালনায় মো.আলমগীর হোসাইন।সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন মরহুম ইব্রাহিম খলিফার সন্তান আনোয়ার হোসেন,জামান ইব্রাহিম,কাজী আলম,আজাদ সওদাগর,সুমন ইব্রাহিম,সাকী ইব্রাহিম ও মো.বাকী ইব্রাহিম।
পরে গভীর রজনীতে মরহুম ইব্রাহিম খলিফার রুহের মাগফেরাত কামনায় এবং সকল কবর বাসী সহ মুসলিম উম্মাহের শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত শেষে সকলের মাঝে তবারুক বিতরণ করা হয়।


এই বিভাগের আরো খবর
লোহাগাড়ায় আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরীর পক্ষে আমিরাবাদ ঘোণাপাড়ায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত
নবীনগরে ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত
কাপ্তাইয়ে বেগম খালেদা জিয়া’র রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল ও কম্বল বিতরণ
রাউজানে বিআরসি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ
নবীনগরে নদী থেকে বালু তুলার অভিযোগে দুই জনকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা
আনোয়ারায় হতদরিদ্র কৃষকের ধান কাটা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin