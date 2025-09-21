নবীনগরে ৪২ তরুণকে সনদ ও অর্থ দিল সার্বজনীন গ্রুপ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে সার্বজনীন গ্রুপের উদ্যোগে আয়োজিত ফ্রি ‘উদ্যোক্তা তৈরি ও অলরাউন্ডার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি’র ১৯তম সেশন শেষে সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ৪২ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে সনদপত্র ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়।
তিন মাসব্যাপী ১২টি ক্লাসে তরুণ অংশগ্রহণকারীরা আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, মাইন্ডসেট উন্নয়ন ও বহুমুখী দক্ষতা অর্জনের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সার্বজনীন গ্রুপের পরিচালক তানজিনা আক্তার শিলা এবং সঞ্চালনা করেন জামাল হোসেন পান্না।
স্বাগত বক্তব্যে সার্বজনীন গ্রুপের চেয়ারম্যান ও লেখক মোহাম্মদ হোসেন শান্তি বলেন, “আগামী দিনের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে তরুণদের অলরাউন্ডার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তরুণরা যদি আত্মবিশ্বাসী ও কর্মমুখী হয়, তবে তারা চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হয়ে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারবে।”
প্রধান অতিথি নবীনগর মহিলা ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ কান্তি কুমার ভট্টাচার্য বলেন, “উদ্যোক্তা হওয়া মানে শুধু ব্যবসা নয়, বরং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া।”
এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবীনগর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মাহাবুব আলম লিটন, ব্যবসায়ী মানিক বিশ্বাস, সার্বজনীন ট্রাস্টের পরিচালক আবু কাউছার, প্রশিক্ষক রুমা আক্তার, আনোয়ার হোসেন, আলমগীর হোসেন ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়কারী জেমিন আক্তার প্রমুখ।
নতুন ব্যাচ ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ভিন্নধর্মী এ আয়োজনে অতিথিরা ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অজয় মুখার্জি ও লেখক মোহাম্মদ হোসেন শান্তি, যা অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।
অনুষ্ঠানে প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় নবীনগর মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কান্তি কুমার ভট্টাচার্যকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।
আয়োজক সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে নতুন সেশনে (২০ তম সেশন) ৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে। তাঁদের উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার পাশাপাশি মাইন্ডসেট উন্নয়ন ও বহুমুখী দক্ষতা অর্জনে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, সার্বজনীন গ্রুপের এ উদ্যোগ স্থানীয় তরুণদের আত্মকর্মসংস্থান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।