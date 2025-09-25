নবীনগর পৌরসভার উদ্যোগে ৩৩ পূজা মন্ডপে আর্থিক অনুদান বিতরণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব-২০২৫ উপলক্ষে পৌর এলাকার ৩৩টি পূজা মন্ডপে আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে নবীনগর পৌরসভা। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পৌরসভার পক্ষ থেকে প্রতিটি মন্ডপে ৫ হাজার টাকা করে মোট অনুদান প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুদান বিতরণ করেন নবীনগর পৌরসভার প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রাজীব চৌধুরী। প্রতিটি পূজা মন্ডপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রতিনিধি হিসেবে অনুদান গ্রহণ করেন।
উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক সঞ্জয় সাহার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউএনও রাজীব চৌধুরী। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন নবীনগর মহিলা ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বাবু অঞ্জন কুমার নাগ, পৌরসভার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এম এম মকবুল হোসেনসহ পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী, পূজা মন্ডপ কমিটির সভাপতি-সচিবসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।