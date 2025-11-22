নবীনগর প্রেসক্লাবের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের ঐতিহ্যবাহী নবীনগর প্রেসক্লাবের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। ২২ নভেম্বর সকাল ১১ টায় প্রেসক্লাবে কেক কাটা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন শান্তির সভাপতিত্বে ও সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. কামরুল ইসলামের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজীব চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) খালিদ বিন মনসুর।প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবু কামাল খন্দকারের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এ সময় বক্তারা প্রেসক্লাবের চার দশকের পথযাত্রা, স্থানীয় সাংবাদিকতার মান উন্নয়ন এবং গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রেসক্লাবের ভূমিকা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা যায়।