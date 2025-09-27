নবীনগর বড়াইল ইউনিয়ন কৃষক দলের দ্বি-বার্ষিক সন্মেলন অনুষ্ঠিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগর উপজেলা বড়াইল ইউনিয়ন কৃষক দলের দ্বি-বার্ষিক সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকালে বড়াইল বাজারে কৃষক দলের দ্বি-বার্ষিক সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বড়াইল ইউনিয়ন কৃষক দলের আহবায়ক মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে ও বড়াইল ইউনিয়ন কৃষক দলের সদস্য সচিব মো.আলীর সঞ্চলনায়, প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহ সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সদস্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া (৫) নবীনগর আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী কে এম মামুনুর রশীদ।
প্রধান বক্তৃতা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কৃষক দলের দপ্তর সম্পাদক মো শফিকুল ইসলাম। বিশেষ বক্তৃতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষক দলের উপদেষ্টা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সদস্য মো সাইফুল হক।
উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কৃষক দলের সদস্য সচিব মো. জিল্লুর রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহবায়ক মো. আল আলামিন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এর কৃষক দলের সদস্য মো কামাল হোসেস,নবীনগর উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মো আনোয়ার হোসেন (বাবুল) নবীনগর উপজেলার কৃষক দলের সদস্য সচিব আনোয়ার হোসেন বাবুল, নবীনগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি ও শিবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য খন্দকার মোঃ রোকন উদ্দিন।
আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন, বড়াইল ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি বড়াইল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ খন্দকার আবুল বাশার, বড়াইল ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মোল্লা, বড়াইল ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ হারুন অর রশিদ, নবীনগর উপজেলা বিএনপি’র সহধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শেখ ফরিদ,বড়াইল ইউনিয়ন বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ শামীম খান, পরান ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মিলন সরকার সহ বিএনপি অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা।