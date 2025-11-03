নবীনগর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অর্ধকোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর সদর বাজারে ইসলাম মিষ্টান্ন ভান্ডারের পশ্চিম দিকে জালাল উদ্দিনের মার্কেটে (০৩/১১/২৫) ভোর ৫ টায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডে ৩ জন মালিকের ৩টি মুদি দোকানের মালামাল সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে প্রায় অর্ধ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যায়।
ব্যবসায়ী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়- আজ ভোর ৫ টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। ভোর হওয়ায় বাজারের সব দোকান বন্ধ ছিল। মুহূর্তের মধ্যে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডে যাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা হলেন নারায়ণ সাহা ১টি, স্বপন চন্দ্র সাহা ১টি এবং আক্তার হোসেনের ১টি দোকান। আগুন লাগার খবর পেয়ে স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালান। পরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার দেবব্রত সরকার জানান- “প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছে। বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে ৩টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে”।
জালাল উদ্দিনের মার্কেটে ব্যবসায়িক আক্তার হোসেন জানান- “আমার দোকান আগুনে পুড়ে প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকার মালামাল নষ্ট হয়। আমি ভোর রাতে খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাই ফায়ার সার্ভিস এসে পানির লাইন ঠিক করতেই এক ঘণ্টার বেশি সময় লেগে যায় পরবর্তীতে তারা আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে কিন্তু তার আগে আমার বিশাল ক্ষতি হয়ে যায়”।
অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নবীনগর বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। অনেকেই ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।