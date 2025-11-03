সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:১৬ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
সোনাতলার পাকুল্লায় বিএনপি নেতা জাকিরের পক্ষে লিফলেট বিতরণ, মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত নান্দাইলে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন ইয়াসের খান চৌধুরী দুই যুগ পর দৃশ্যমান প্রথম শ্রেণির শ্রীপুর পৌরসভার উন্নয়ন জৈব সারে বদলে যাচ্ছে তালার কৃষি: রাসায়নিক নয়, কেঁচোই এখন ভরসা নবীগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত: দুই বেকারিকে জরিমানা কাপ্তাইয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনে বিভাগীয় কমিশনার ড: জিয়াউদ্দিন ‎রাজশাহী-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মন্ডল চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির প্রার্থী সরোয়ার জামাল নিজাম নবীনগর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অর্ধকোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি নবীনগরে কৃষক দলের বিশাল মহা সমাবেশ অনুষ্ঠিত মুরাদনগরে সাংবাদিক ফয়সালের পিতার সুস্থতা কামনায় এতিমদের নিয়ে দোয়া অনুষ্ঠিত নগরকান্দায় ইসলাহী ইজতেমা সম্পন্ন গাজীপুরে বিএনপিতে যোগ দিলেন দুই শতাধিক আদিবাসী রাউজান ব্লাড ডোনার্সের ১০ম বর্ষে পদার্পণ ও ৯ম বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও লাগেনি উন্নয়নের ছোঁয়া, কাঁচা রাস্তায় দূর্ভোগ গ্রামবাসীর সোনাতলায় নাবালিকা ধর্ষণ চেষ্টা মামলার আসামিসহ গ্রেফতার- ২ কুড়িগ্রাম-২ আসনে এক গুচ্ছ উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি নিয়ে মাঠে নেমেছেন মেজর (অবঃ) মুহাম্মদ আব্দুস সালাম ভালো স্কোর অর্জনে IELTS শিক্ষার্থীদের পুরস্কার দিয়েছে SCOREMAX রাউজানে শ্রদ্ধানন্দ বিহারে কঠিন চীবর দান ও ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত কিশোরগঞ্জে মাদক মামলার পলাতক আসামী আটক সিপিআরডি-টিসিডাব্লিউ রিপোর্টিং ফেলোশিপ পেলেন আট বাংলাদেশি সাংবাদিক গৌরীপুরে টেকাব প্রকল্পের সনদ বিতরণ তালায় এসএসিপি-রেইনস প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের মাঝে উপকরণ বিতরণ ঋতুরাজ শীতের আভাস, গাছিরা রস সংগ্রহে গাছ প্রস্তত করছে চাটখিলে জেএসডি’র ৫৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত আগামী নির্বাচনে ‘ধানের শীষ’ এবং ‘শাপলা কলি’র হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে : নাসিরুদ্দিন পাটওয়ারী বিএনপি ৩১ দফার আলোকে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হাকিম চৌধুরী সোনাতলায় বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী জাকিরের সমর্থনে লিফলেট বিতরণ, মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত সচেতন ভোটার ছাড়া যোগ্য এমপি পাওয়া সম্ভব নয়: ব্যারিস্টার ফুয়াদ নবীনগর জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত
/ চট্টগ্রাম

নবীনগর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অর্ধকোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মনির হোসেন, নবীনগর
সোমবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৫, ৬:৫৮ অপরাহ্ন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর সদর বাজারে ইসলাম মিষ্টান্ন ভান্ডারের পশ্চিম দিকে জালাল উদ্দিনের মার্কেটে (০৩/১১/২৫) ভোর ৫ টায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডে ৩ জন মালিকের ৩টি মুদি দোকানের মালামাল সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে প্রায় অর্ধ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যায়।
ব্যবসায়ী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়- আজ ভোর ৫ টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। ভোর হওয়ায় বাজারের সব দোকান বন্ধ ছিল। মুহূর্তের মধ্যে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডে যাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা হলেন নারায়ণ সাহা ১টি, ​স্বপন চন্দ্র সাহা ১টি এবং ​আক্তার হোসেনের ১টি দোকান। আগুন লাগার খবর পেয়ে স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালান। পরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার দেবব্রত সরকার জানান- “প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছে। বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে ৩টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে”।
জালাল উদ্দিনের মার্কেটে ব্যবসায়িক আক্তার হোসেন জানান- “আমার দোকান আগুনে পুড়ে প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকার মালামাল নষ্ট হয়। আমি ভোর রাতে খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাই ফায়ার সার্ভিস এসে পানির লাইন ঠিক করতেই এক ঘণ্টার বেশি সময় লেগে যায় পরবর্তীতে তারা আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে কিন্তু তার আগে আমার বিশাল ক্ষতি হয়ে যায়”।
অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নবীনগর বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। অনেকেই ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।


এই বিভাগের আরো খবর
কাপ্তাইয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনে বিভাগীয় কমিশনার ড: জিয়াউদ্দিন
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির প্রার্থী সরোয়ার জামাল নিজাম
নবীনগরে কৃষক দলের বিশাল মহা সমাবেশ অনুষ্ঠিত
রাউজান ব্লাড ডোনার্সের ১০ম বর্ষে পদার্পণ ও ৯ম বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন
রাউজানে শ্রদ্ধানন্দ বিহারে কঠিন চীবর দান ও ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত
নবীনগর জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin