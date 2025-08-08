নবীনগর সাতমোড়া ইউনিয়ন কৃষক দলের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার সাতমোড়া ইউনিয়ন কৃষকদলের উদ্যোগে শুক্রবার বিকেলে সাতমোড়া ঈদগাহ মাঠে এই দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সাতমোড়া ইউনিয়ন কৃষকদলের আহবায়ক মোঃ আবুল বাশার এর সভাপতিত্বে ও সাতমোড়া ইউনিয়ন কৃষকদলের সদস্য সচিব, মো:পারভেজ মিয়ার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিএনপির সদস্য ও কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক,ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া (৫) আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী, কে এম মামুনুর রশিদ।
প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,কেন্দ্রীয় কৃষক দলের দপ্তর সম্পাদক, মো: শফিকুল ইসলাম,
উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব, মো: জিল্লুর রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,নবীনগর উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব, মো: আনোয়ার হোসেন ( বাবুল),নবীনগর উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক মো: জহিরুল হক (জরু মিয়া) নবীনগর উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহবায়ক, মো: রৌশন আলম জুয়েল,নবীনগর পৌর কৃষকদলের আহবায়ক মো: আনোয়ার হোসেন, রতনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, শরিফুল ইসলাম সাকলাইন মাষ্টার, সাতমোড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, মো: কাউছার আলম (ভি:পি:কাউছার), সাতমোড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক, কাজী আব্দুল হাকিম রিপন,সহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে শেষে, মোঃ আবুল বাশারকে সভাপতি ও মো: পারভেজ মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করেন।