নবীনগর হুরুয়া ডাবল ফ্রিজ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

মনির হোসেন, নবীনগর
শনিবার, ৯ আগস্ট, ২০২৫, ৯:৩৩ অপরাহ্ন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগর উপজেলা জিনোদপুর ইউনিয়ন হুরুয়া ডাবল ফ্রিজ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ ৯ আগস্ট শনিবার বিকালে ঐতিহাসিক হুরুয়া বড় মাঠ প্রাঙ্গনে এই ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক আবু হাসনাত আলম (রাজিব ভূঁইয়া)

উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি (যাত্রাবাড়ি থানা), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) মো: মনির হোসেন। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সৌদি আরব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দানবীর দক্ষিণ নবীনগরের কৃতিসন্তান নজরুল ইসলাম নজু। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসক, ১৪ নং জিনদপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসক কৃষিবি মোঃ জাহাঙ্গীর আলম লিটন। প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মেহেদী হাসান। প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন জিনদপুর ইউনিয়ন পরিষদে সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া।
প্রধান আকর্ষন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। মোঃ তাইজুল ইসলাম কাজল। খেলাটি সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক মোঃ জামাল মিয়ার সভাপতিত্বে করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবীনগর উপজেলা সুশাসনের জন্য নাগরিক(সুজন) সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক এম কে জসিম উদ্দিন, সাংবাদিক মনির হোসেন,বাঙ্গরা বাজার পরিচালনা কমিটি সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিক সরকার, জিনদপুর বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ কবির আহম্মেদ (আবু জাহের)হুরুয়া গ্রামের সমাজ সেবক মোঃ জসিম উদ্দিন (মঙ্গল ডিলার),হুরুয়া ২নং ওয়ার্ডের মেম্বার মোঃ মুর্শেদুল হক হক মামুন,সাবেক মেম্বার মোঃ বিল্লাল মেম্বার, সাবেক মেম্বার মোঃ শামীম মিয়া, জিনদপুর ইউনিয়ন গণঅধিকার পরিষদের আহবায়ক মোঃ নাজির হোসেন,সমাজ সেবক মোঃ জামাল মিয়া,মোঃ শিহাব আহমেদ, হাজ্বী মোঃ জীবন মিয়া,মোঃ বাদল সরকার,মো.হানিফ সরকার,জিনদপুর ইসলামিয়া এজেন্ট ব্যাংকের পরিচালক আলাউদ্দিন আকাশ (বাবু) প্রমুখ।

খেলা পরিচালনায় ছিলেন আশরাফুল আলম শুভ, মোঃ সাইফুল এইচ সরকার,তৌহিদুল ইসলাম তিশা, শান্ত হোসাইন,মনির হোসেন,সোহাগ মিয়া,আজিজ মিয়া,মো.কামাল হোসেন। ফাইনাল ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন গাজীপুর ফুটবল একাদশ (বনাম) দক্ষিণ বাংগরা ইয়াংস্টার ফুটবল একাদশ। দক্ষিণ বাংগরা ইয়াংস্টার ফুটবল
একাদশ কে টাইব্রেকার গাজীপুর ফুটবল একাদশ পরাজিত করে বিজয় লাভ করেন। পরে অতিথিবৃন্দরা রানার আপ ও চ্যাম্পিয়নদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।


