শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১৭ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
বরিশাল

নলছিটিতে ইলেন ভুট্টোর গণসংযোগে জনতার ঢল

নলছিটি (ঝালকাঠি) প্রতিনিধি
শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৫, ৬:৪৮ অপরাহ্ন

ঝালকাঠি – ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো ঝালকাঠির নলছিটিতে ব্যাপক গণসংযোগ করেছেন। আজ শুক্রবার ( ৩১অক্টোবর) সকাল থেকে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় তিনি গণসংযোগ করেন এসময় বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীদের উপস্থিতির পাশাপাশি সাধারণ জনতার ঢল দেখা যায়।

তিনি উপজেলার রানাপাশা ইউনিয়নের ভাড়ানি বাজার  থেকে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে পোলেরহাট, তেঁতুলবাড়িয়া বাজার, হদুয়া যাহাতলা,উকিল বাজার,তেতুলবাড়িয়া ফেরিঘাট এলাকা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাধারণ মানুষের মাঝে বিএনপি কর্তৃক ঘোষিত রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করেন। এসময় স্থানীয় জনগনের ব্যপক উতসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে নারী ভোটারদের সাথে কুশলাদি বিনিময় নজরকারে সাধারন মানুষের।
এসময় উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্ধকার অহিদুল ইসলাম বাদল, উপজেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি মোঃশহিদুল হক সহিদ,রানাপাশা ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি মজিবুর রহমান হাওলাদার,সাধারণ সম্পাদক নেছাব আলী, বিএনপি নেতা মোতালেব মোল্লা, সালেহ আহমেদ পারভেজ, মোল্লারহাট ইউনিয়ন বিএনপি সভাপতি আব্দুল সালাম হাওলাদার, কুলকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, উপজেলা ছাত্রদল আহবায়ক সাইদুল ইসলাম রনি,রানাপাশা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দল আহবায়ক জুলহাস সিকদার,ইউনিয়ন যুবদল নেতা কামাল ফকির, ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক রফিক হাওলাদার, মোল্লারহাট ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতি আসিফ হোসেন শান্ত,  ছাত্রদল নেতা হাসিব বিল্লাহ সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।


ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin