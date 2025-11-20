নাগেশ্বরীতে তারেক রহমানের জন্মদিনে ৪ সহস্রাধিক মানুষকে ফ্রী চিকিৎসা সেবা ও খাবার বিতরণ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের ৬১ তম জন্মদিনে কুড়িগ্রামে নাগেশ্বরী উপজেলায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, বিনামূল্যে ওষধ, গাছের চারা বিতরণ, দোয়া মাহফিল ও বিভিন্ন মাদরাসা শিক্ষাথীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এতে সহস্রাধিক নারী ও পুরুষকে ফ্রী চিকিৎসা সেবা ওষধ বিতরণ সহ ৩ হাজার বিভিন্ন মাদরাসা শিক্ষাথী ও দুস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। ২০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার কুটি বাগডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এই কর্মসুচির আয়োজন করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির সদস্য ও কেন্দ্রীয় ড্যাবের যুগ্ম মহাসচিব , টিএমএমএস মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা: মো: ইউনুস আলী।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাগেশ্বরী উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব মোখলেছুর রহমান, যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম সরকার, মোজাম্মেল হক ,নাজির হোসেন মাস্টার, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক ওমর ফারুক, একেএম আশরাফ হোসেন আপেল।
বিএনপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাহফুজার রহমান আপেল সিদ্দীকি, জাহিদুল ইসলাম খাঁন,জাহাঙ্গীর বাদশা টুটুল, আমিন সিদ্দিকী, ইব্রাহিম আলী প্রমুখ।
এ সময় কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির সদস্য ও কেন্দ্রীয় ড্যাবের যুগ্ম মহাসচিব ডা: মো: ইউনুস আলী জানান, আগামী এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এদেশের সাধারণ জনগণ বিএনপিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে সরকার গঠন করবে। আগামীতে দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে যে কোন ডাক আসলে সে ডাকে সাড়া দিয়ে কুড়িগ্রাম ১ আসনবাসীকে সাথে নিয়ে রাজপথের প্রতোক্যটি লড়াই সংগ্রাম জয় করব।
ডা: মো: ইউনুস আলী আরো জানান, কুড়িগ্রাম ১ আসনবাসীর সাথে আমি দীর্ঘ দিন যাবৎ মাঠে ঘাটে কাজ করছি। বিএনপির উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকরা আমাকে সুযোগ করে দিলে এই এলাকার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করতে চাই।