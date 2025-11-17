নাগেশ্বরী উপজেলার ভিতরবন্দ ইউনিয়ন পরিষদের জনবান্ধব চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শফিউল আলম শফি 

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার ভিতরবন্দ ইউনিয়ন পরিষদের জনবান্ধব চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শফিউল আলম শফি ।
আলহাজ্ব শফিউল আলম শফি ১৯৯৮ সালে ভিতরবন্দ ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান হিসাবে প্রথম দায়ীত্ব গ্রহন করেন । তিনি প্রথম মেয়াদ পূরণ করে ৫ বছর পর ২০০৩ সালে পুন: নির্বাচিত হয়ে ১০১১ সাল পর্যন্ত ইউপি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । একটানা ১৩ বছর চেয়ারম্যান পদে দায়ীত্ব পালন কালে ২০০৫ সালে শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজ কর্মসূচিতে ভিতরবন্দ ইউনিয়ন পরিষদ
কুড়িগ্রাম জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এ ছাড়া জেলায় মাদক প্রতিরোধ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থায় অবদান রাখায় স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শফিউল আলমকে কুড়িগ্রাম জেলার শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করেন। সেই সুবাদে চীন এবং ভারত রাষ্ট্রীয়ভাবে তিনি সফর করেন । দেশের প্রতিটি জেলা একজন করে ৬৪জনকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। উনার সময় ব্যাচে ২০ জন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এবং কেরালার রাজ্যের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পরিদর্শন করার সুযোগ হয়েছিল। কেরালার রাজধানী ত্রিবন্ধরমপুরম “স্কাই কুইন” ফাইভ স্টার হোটেলে ১৫ দিন থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই সুযোগে ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শফিউল আলমের কেরালার কন্যাকুমারী স্থানটিতে স্নান করার সৌভাগ্য হয়েছিল। কন্যাকুমারীর মাহাত্ম্য হলো আরব সাগর,ভারত সাগর এবং বঙ্গোপসাগর এক মোহনায় মিলিত হয়েছে। সে কারণে হিন্দুরা বিশ্বাস করে মোহনায় স্নান করলে পাপবিনাশম হয়। অন্যান্য চেয়ারম্যানরা মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। কন্যাকুমারীতে সাগরের মাঝখানে স্বামী বিবেকানন্দ রক আছে। এছাড়া সুন্দর ভাবে সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয় দেখা যায়।
নাগেশ্বরী উপজেলা র ১৪ টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের পক্ষ থেকে গত ০৬/১১/২৫ নাগেশ্বরী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিব্বির আহমেদ কে বদলি জনিত কারণে বিদায় সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। বিদায় সম্বর্ধনা ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শফিউল আলম শফি।তিনি বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ফোরাম কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সম্মানিত সভাপতি এবং ভিতরবন্দ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান । নাগেশ্বরী উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ্ব শফিউল আলম শফি সেই ১৯৭৮ সাল থেকে ২০২৫ সাল দীর্ঘ ৪৭ বছর ধরে বিএনপি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত । তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল ছাত্রদলের কলেজ ও উপজেলা শাখার সভাপতি পদে দায়িত্বে ছিলেন এবং ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল উপজেলা যুবদলের সভাপতি ছিলেন । আলহাজ্ব শফিউল আলম শফি ১৯৯৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন এবং বর্তমান উপজেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক পদে আছেন । তিনি ২০১৬ সালে ধানের শীষ প্রতিক নিয়ে ভিতরবন্দ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন করেন । জনসাধারণের ভোটে বিজয়ী হলেও আওয়ামী ফ্যাসিবাদীদের দোষর জাপা প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষনা করে। আলহাজ্ব শফিউল আলম শফির ১৯৮০ সালে কলেজের ছাত্র হিসাবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাথে কাঠালবাড়ী সন্ন্যাসীর খালকাটায় অংশ নেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। ২০০১ থেকে ২০০৫ সালে চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা হিসাবে তৎকালীন উপমন্ত্রী অধ্যাপক আসাদুল হাবিব দুলুর বদান্যতায় দেশনেত্রী তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদার সাথে ১৩ বার আলহাজ্ব শফিউল আলম শফির ছালাম করার সৌভাগ্য হয়েছিল। শুধুমাত্র বিএনপি’র রাজনীতি করার কারণে তিনি বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে নানাভাবে জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।