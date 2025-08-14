নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে সুপার কাপের শিরোপা জয় পিএসজির

ঢাকাপ্রতিদিন ক্রীড়া ডেস্ক : পুরো ম্যাচ জুড়েই মাঠে আধিপত্য ছিল টটেনহ্যাম হটস্পারের। ৮৪ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে এগিয়েও শেষ মুহূর্তে হেরে গেল তারা। অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনে সমতা ফেরানোর পর টাইব্রেকারে জিতে প্রথমবারের মতো উয়েফা সুপার কাপের শিরোপা তুলে নিল প্যারিস সেন্ট জার্মেইন (পিএসজি)।
ইতালির উদিনে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ৩৯ মিনিটে ডাচ ডিফেন্ডার মিকি ফন দে ফেনের গোলে লিড নেয় টটেনহ্যাম। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই (৪৮ মিনিটে) পেদ্রো পারোর ফ্রি-কিক থেকে হেডে গোল করেন অধিনায়ক ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, যিনি সন হিউং-মিনের বিদায়ের পর প্রথমবারের মতো নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন দলকে।
দুই গোল পিছিয়ে পড়ে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে পিএসজি। ৬৫ মিনিটে একবার জালে বল পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল বাতিল হয়। তবে ৮৫ মিনিটে দক্ষিণ কোরিয়ার উইঙ্গার লি কাং-ইনের নিচু শটে ব্যবধান কমে আসে। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে উসমান দেম্বেলের ক্রসে হেডে গোল করে সমতা ফেরান গনসালো রামোস।
টাইব্রেকারে পিএসজির প্রথম শট পোস্টে লাগালেও পরের চারটি শটে তারা সফল হয়। বিপরীতে টটেনহ্যামের হয়ে ফন দে ফেনের শট ঠেকান পিএসজির নতুন গোলরক্ষক লুকাহ শুভালিয়ে, আর মাথিয়াস তেল বল বাইরে পাঠান। শেষ পর্যন্ত ৪-৩ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে পিএসজি।
এই জয়ে পিএসজি প্রথম ফরাসি ক্লাব হিসেবে উয়েফা সুপার কাপ জেতার কৃতিত্ব অর্জন করল। মাত্র কয়েক মাস আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের পর এটি তাদের আরেকটি ঐতিহাসিক অর্জন। অন্যদিকে, গত মে মাসে ইউরোপা লিগ শিরোপা জয় করা টটেনহ্যাম নতুন কোচ টমাস ফ্র্যাঙ্কের অধীনে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচেই হতাশায় ডুবল।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর