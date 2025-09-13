নাটকে দর্শকপ্রিয়তা বাড়ছে পরিবারের গল্পের

ঢাকাপ্রতিদিন বিনোদন ডেস্ক : রাষ্ট্রীয় চ্যানেল বিটিভি থেকেই নাটকের সূচনা ও জনপ্রিয়তা। বেসরকারি চ্যানেল আসার আগে বিটিভির নাটকগুলো ছিল দর্শকের বিনোদনের অন্যতম উৎস। ‘সংশপ্তক’, ‘আজ রবিবার’, ‘কোথাও কেউ নেই’, ‘নক্ষত্রের দিনরাত্রি’ কিংবা ‘অয়োময়’-এর মতো নাটকগুলোর কথা আজও মনে রেখেছে মানুষ। এর মূল কারণ নাটকগুলোর গল্প যেমন বাস্তবসম্মত, তেমনি এর চরিত্রগুলোও খুব চেনা ও আপন।
যার ফলে দর্শক নিজের ছায়ার প্রস্ফুটন দেখতে পায় এসব গল্পে।
বছর দুয়েক আগেও অনেকেই আফসোস করতেন, নাটকে আর আগের মতো পারিবারিক আবেদন নেই। অভিনয়শিল্পীর উপস্থিতিও হাতেগোনা। কেবল নায়ক-নায়িকা আর সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু।
এই ফর্মুলায় অধিকাংশ নাটক হয়েছে। এ কারণে সিনিয়র শিল্পীদের অনেকেই কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন। সে সময় নির্মাতা-প্রযোজকরা বলতেন, পারিবারিক গল্পের কদর নেই, তাই দর্শক চাহিদার কথা ভেবেই ওই ধরনের নাটক করছেন। দাবিটা একেবারে মিথ্যেও নয়।
নাটকে জনপ্রিয়তার একটি জোয়ার এসেছিল বছর দশেক আগে। এই জোয়ারের মূল কেন্দ্র রোমান্টিক নাটক। যেখানে নায়ক-নায়িকাই সর্বস্ব। তবে মোড় আবার ঘুরতে শুরু করেছে। পরিবারের গল্পে ফের নির্মিত হচ্ছে একের পর এক নাটক।
ধারাবাহিক তো বটেই, একক নাটকেও ফিরছে পরিবারের সদস্যরা। মা-বাবা থেকে শুরু করে চাচা-চাচি এমনকি দাদা-দাদির মতো চরিত্রও দেখা যাচ্ছে কিছু নাটকে। দর্শকও এসব নাটক পছন্দ করছে। ইউটিউবে নাটকগুলোর ভিউ দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। নাটকে পরিবারের গল্প ফেরানোর অন্যতম কারিগর মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল রাজ। তাঁর প্রতিষ্ঠান সিনেমাওয়ালা থেকে একের পর এক পরিবারকেন্দ্রিক গল্পের নাটক হচ্ছে। নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক ‘দেনা পাওনা’। কে এম সোহাগ রানা পরিচালিত এ ধারাবাহিকে বিভিন্ন চরিত্রে দেড় ডজনের বেশি অভিনয়শিল্পী রয়েছেন। এর আগে রাজ নিজেও ‘ফ্যামিলি ক্রাইসিস’-এর মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক বানিয়েছেন। সেটাতেও রয়েছে পরিবারের টানাপড়েনের গল্প।
এই বদলের স্রোতে বড় হাওয়া দিয়েছে রাজের নাটক ‘তোমাদের গল্প’। এ বছরের রোজার ঈদে নাটকটি এসেছিল। যেখানে পাঁচ প্রজন্মের একঝাঁক অভিনয়শিল্পীকে দেখা গেছে। এর মধ্যে আছেন দিলারা জামান, সাবেরী আলম, মনিরা মিঠু, শিল্পী সরকার অপু, তানজিম সাইয়ারা তটিনী, বড়দা মিঠু, নাদের চৌধুরী, সমু চৌধুরীসহ অনেকে। নাটকটি সে সময় উঠে এসেছিল ইউটিউব ট্রেন্ডিংয়ের শীর্ষে। দেড় ঘণ্টার নাটকটির বর্তমানে ভিউ দুই কোটি ৮০ লাখের বেশি।
এটি ছাড়াও গত এক বছরে পারিবারিক গল্পে জনপ্রিয়তা পাওয়া নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ‘মামার বাড়ি’ (৫ কোটি), ‘আত্মীয়’ (এক কোটি ৭০ লাখ), ‘একান্নবর্তী’ (এক কোটি ৬০ লাখ), ‘উত্তরাধিকার’ (২৬ লাখ) ইত্যাদি। এ ছাড়া বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ধারাবাহিক নাটকেও পরিবারের উপস্থিতি বেড়েছে। যেমন বিটিভিতে চলছে ‘ধূসর প্রজাপতি’, মাছরাঙায় ‘শাদী মোবারক’, দীপ্ত টিভিতে ‘রূপনগর’, এনটিভিতে ‘৭ কিলো ১ গ্রাম’।
এদিকে আজ দুপুরে সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে আসছে পরিবারকেন্দ্রিক আরো একটি নাটক ‘সহযাত্রী’। এখানেও আছেন বিভিন্ন প্রজন্মের অনেক শিল্পী। ফারহান আহমেদ জোভান থেকে শুরু করে নাজনীন নিহা, ডা. এজাজুল ইসলাম, সুষমা সরকার, ইন্তেখাব দিনার, মনিরা মিঠু, শিল্পী সরকার অপু, তানজিম হাসান অনিক, তাবাসসুম ছোঁয়াসহ অনেককেই দেখা যাবে এতে। এ নাটকের গল্পটাও এক দম্পতিকে কেন্দ্র করে, যার সঙ্গে পুরো পরিবারও নানা প্রসঙ্গে জড়িত।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর