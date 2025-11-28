নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ঐক্যবদ্ধ সাতক্ষীরা জেলা বিএনপি

নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ধানের শীষের বিজয় ছিনিয়ে আনতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সাতক্ষীরা জেলা বিএনপি। নজির বিহীন এই রাজনৈতিক মিলনে ফুটে উঠেছে রাজনৈতিক সৌহার্দ্য ও দলকানা জেলা বিএনপির বর্ষীয়ন নেতাদের ঐক্য। জেলা শহর থেকে শুরু করে সাড়া ফেলেছে সমগ্র দেশব্যাপী। শুক্রবার(২৮ নভেম্বর) সকালে জেলা বিএনপি ও সাতক্ষীরা-০২ (সদর-দেবহাটা) আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী আলহাজ্ব আব্দুর রউফ’র মহতি উদ্যোগে ঐতিহাসিক এই ঘটনার সাক্ষী হয়েছে জেলাবাসী। দলীয় সূত্রে জানাগেছে, ধানের শীষের বিজয় ছিনিয়ে আনতে সাতক্ষীরা-০২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব আব্দুর রউফ অপর দুইজন মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা বিএনপির সদস্য ও সদ্য সাবেক সদস্য সচিব আব্দুল আলিম এবং জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহবায়ক তাসকিন আহমেদ চিশতির বাসভবনে মতবিনিময় করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানালে তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন ।
ঐতিহাসিক এই মতবিনিময়ের সময় উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু জাহিদ ডাবলু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ তরিকুল হাসান, লাবসা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহিন হোসেন, আলিপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা আব্দুল্লাহ সিয়াম প্রমুখ।
এদিকে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে দেশব্যাপী একে একে ৪০টি আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সমর্থকদের বিক্ষোভ ও মশাল মিছিলের কারণে নিশ্চিত বিজয়ী বিএনপির রাজনীতিতে এক দলীয় সংকটের সৃষ্টি হয়। ফলে আসন গুলোতে সুযোগ নিতে শুরু করে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলাম সহ অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন গুলো। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সংকটকালীন সময়ে জেলার জনপ্রিয় ও হেভিওয়েট এই নেতাদের ঐক্য সর্বকালের সেরা ঘটনা আসন্ন নির্বাচনের সকল সমীকরণ বদলে ফেলেছে এবং এখানে ধানের শীষের বিজয় সুনিশ্চিত।
উল্লেখ্যঃ আলহাজ্ব আব্দুর রউফ আলিপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৩৩ বছরের নির্বাচিত জনপ্রিয় চেয়ারম্যান, আব্দুল আলিম লাবসা ইউনিয়ন পরিষদের সাতবারের নির্বাচিত জনপ্রিয় চেয়ারম্যান এবং তাসকিন আহমেদ চিশতি সাতক্ষীরা পৌরসভার দুইবারের নির্বাচিত জনপ্রিয় মেয়র।