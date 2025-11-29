নান্দাইলে আগুনে পুড়ে ছাই হলো বসতঘর ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি

ময়মনসিংহের নান্দাইলে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডে হতদরিদ্র পরিবারের একটি বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সর্বস্ব হারিয়ে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছেন। গতকাল শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে বারোটার দিকে উপজেলার বীরবেতাগৈর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের লক্ষিপুর গ্রামের মো.শাহজাহানের বাড়িতে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির গৃহকর্তা শাহজাহান জানান,প্রতিদিনের মতো শুক্রবার দিবাগত রাতে খাবার খেয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়েন। রাত সাড়ে বারোটার দিকে ঘর আগুনে জ্বলছে টের পেয়ে শাহজাহানের ঘুম ভেঙে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সারা ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘরের কোনো মালামাল রক্ষা করতে পারেনি।
ঘরে থাকা নগদ টাকা,চাল,ডাল, কাপড়- চোপড়, আসবাবপত্র,ছেলের বিদেশ যাওয়ার পাসপোর্ট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ ঘরের সব কিছু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
অগ্নিকাণ্ডে আনুমানিক তার প্রায় পাঁচ থেকে ৬ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে গৃহকর্তা শাহাজাহান জানান ।
স্থানীয় বাড়ির বাসিন্দারা বলেন,নান্দাইল ফায়ার সার্ভিসকে ফোন করে অগ্নিকান্ডের ঘটনা জানালে একটি ইউনিট আসার পূর্বেই সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নান্দাইল ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা আনিসুর রহমান বলেন,অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসি। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়েছে বলে জানান তিনি।
নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফাতেমা জান্নাত বলেন স্থানীয় ইউপি সচিবকে বলে দিচ্ছি পরিবারটির খোঁজ নিতে।তিনি পরিবারটিকে আর্থিক সহযোগিতা পেতে পিআইএ বরাবর আবেদন করতে বলেন।