নান্দাইলে ইয়ুথ ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনায় কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী

আজ শুক্রবার(১৪ নভেম্বর) ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে উপজেলার সিংরইল ইউনিয়নের কচুরী আল মদিনা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে উক্ত সর্বধনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।
এ উপলক্ষে অত্র ফাউন্ডেশনের সভাপতি কাজীমুল ইসলাম কারিমের সভাপতিত্বে ও মাওলানা মোনাব্বির ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জামাল উদ্দীন,বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ইয়ুথ ফাউন্ডেশনের উপদেষ্ঠা মোহায়মিনুল ইসলাম মামুন,সংগঠনের সাধারন সম্পাদক মেজবাহ উদ্দীন,মাওলানা বাছির উদ্দীন,মাওলানা আনিসুর রহমান,মোজাম্মেল হক,মোসলেম উদ্দীন মাস্টার, আজিজুল ইসলাম,আবু হানিফ সহ প্রমুখ।
এসময় উক্ত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।