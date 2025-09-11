নান্দাইলে এপি ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্যোগে গোল টেবিল বৈঠক

ময়মনসিংহ নান্দাইল এপি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর উদ্যোগে ‘৫ জিরো প্লাস’ বিষয়ক এক গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১১ সেপ্টেম্বর) নান্দাইল উপজেলা পরিষদ হল রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় মূল বিষয়বস্তু- বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গঠন, শিশু শ্রম বন্ধ, শিশু অপুষ্টি ও ক্ষুধামুক্ত ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকরণ, শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ, প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ এবং পরিচ্ছন্ন-সবুজ পরিবেশ সৃষ্টি।
উক্ত বৈঠকে নান্দাইল উপজেলা নির্বাহী অফিসার সারমিনা সাত্তারের সভাপতিত্বে ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ নান্দাইল এরিয়া ম্যানেজার সাগর জন কস্তার সঞ্চালনায় সভাপতির স্বাগত বক্তব্যে ইউএনও সারমিনা সাত্তার বলেন, নান্দাইল উপজেলায় বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গঠন, শিশু শ্রম বন্ধ, শিশুদের অপুষ্টি ও ক্ষুধামুক্ত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধকল্পে সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।
এছাড়াও উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা শাহানা নাজনীন, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জিএম সেলিম রেজা, সমাজ সেবা কর্মকর্তা মিজানুল ইসলাম আকন্দ, নান্দাইল মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ খন্দকার জালাল উদ্দিন মাহমুদ, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা নাইমুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফজিলাতুন্নেচ্ছা, সিনিয়র সাংবাদিক হান্নান মাহমুদ, নান্দাইল প্রেসক্লাবের সভাপতি এনামুল হক বাবুল, রমেশ কুমার পার্থ, আলম ফরাজী, যুব ফোরামের সভাপতি নুসরাত জাহান সাথী সহ প্রমুখ।
গোল টেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেন, সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলেই বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম ও ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম ও প্লাস্টিক ব্যবহার হ্রাসে সবাইকে আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান তারা। এসময় সভায় সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ, শিশু ও যুবফোরামের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।