নান্দাইলে এলজিইডি অফিসের ভাবমূর্তি ক্ষুন্নের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভা

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলা এলজিইডি অফিসের উপসহকারী প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ভিডিও ভাইরাল করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকাল ১১টায় উপজেলা এলজিইডি কার্যালয়ে সরকারি ঠিকাদারগণের আয়োজনে উক্ত সংবাদ সম্মেলন প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় উক্ত সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তারা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে এলজিইডি অফিস ও ঠিকাদারদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান । তারা বলেন নান্দাইল এলজিইডি অফিসের সুনাম নষ্ট করার জন্য একটি বিয়ের উপটৌকনের টাকার ভিডিও ঘুষ বাণিজ্যের ভিডিও বলে ফেবসুবেক ছড়িয়ে অপপ্রচার চালায়। যা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। ঠিকাদারগণ আরো জানান, এলজিইডি অফিসের কোন কর্মকর্তার সাথে ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার বিষয়ে তাঁরা কোনভাবেই জড়িত নয়। ভাইরাল হওয়ায় ভিডিওটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ভিত্তিহীন, ঠিকাদারগণ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
এসময় এলজিইডি’র সরকারি ঠিকাদার সাইফুল ইসলাম, ওয়াসিম, জসিম উদ্দিন, আতহার আলী, অলি উল্লাহ অলি, আমরু সহ অন্যান্য ঠিকাদারগণ সগ নান্দাইলে কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।