নান্দাইলে ঔষধ ব্যবসায়ী পরিমল চন্দ্র সরকারকে সংবর্ধনা প্রদান

ময়মনসিংহের নান্দাইলে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ ফার্মা ডিভিশন লিমিটেডের সৌজন্যে ফ্যামিলি মেডিসিনের উপর ব্যাংকক থাইল্যান্ড থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করায় ঔষধ ব্যবসায়ী পরিমল চন্দ্র সরকারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (০৭ ই মে ) দুপুরে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নান্দাইল শাখা ও এসএমসি ফার্মা ডিভিশন লিমিটেডের আয়োজনে নান্দাইল চৌরাস্তা পূর্ণিমা স্টুডেন্টের হল রুমে উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নান্দাইল শাখার সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক বাবুলের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র মেডিকেল ইনফরমেশন অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, নান্দাইল সাংবাদিক সমিতির সভাপতি এবি সিদ্দিক খসরু, দৈনিক ইত্তেফাক নান্দাইল উপজেলা প্রতিনিধি রমেশ কুমার পার্থ, সেলস প্রমোশন অফিসার শ্রী বিমল চন্দ্র সূত্রধর, নান্দাইল প্রেসক্লাবের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম মোড়ল, ডাঃ মনজুরুল হক সহ প্রমুখ।
উক্ত অনুষ্ঠানে এ সময় এলাকার বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য এসএমসি ফার্মা ডিভিশন লিমিটেড এর সৌজন্যে ৩ দিনের ফ্যামিলি মেডিসিনের উপর ব্যাংকক থাইল্যান্ড প্রশিক্ষণ গ্ৰহণ করেন।