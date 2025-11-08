নান্দাইলে কচুরী নয়াপাড়া জামে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ সহযোগীতার আবেদন

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে ধর্মীয় উপাসনার জন্য দীর্ঘকাল ধরে গ্রামবাসীরা একটি স্থায়ী মসজিদের অভাবে কষ্ট পোহাচ্ছেন । ছোট একটি অপ্রতুল স্থানে কোনোমতে নামাজ আদায় করা হলেও, তা ক্রমবর্ধমান মুসল্লিদের জন্য যথেষ্ট নয় এবং বর্ষাকালে তা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে ওঠে।
এবার এই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন গ্রামের কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ, তবে প্রয়োজন সমাজসেবক ও দানবীরদের আন্তরিক সহযোগিতা। বর্তমান যে স্থানে অস্থায়ী জামাতে নামাজ পড়া হয়, সেটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ এবং যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। শিশুরা এবং বয়স্করা বিশেষ করে নামাজ আদায় করতে গিয়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হন। এই পরিস্থিতিতে, একটি নতুন, সুবিন্যস্ত এবং নিরাপদ মসজিদ নির্মাণ এই গ্রামের মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন।
তাই দানবীর ও সমাজ সেবকদের কাছে সহযোগিতার আবেদন, এই মহৎ উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে কচুরী নয়াপাড়া জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি আব্দুল মালেক, সাধারণ সম্পাদক রাহেদ উদ্দীন স্বপন,অত্র মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা শরীফ হাসান সহযোগীতার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।