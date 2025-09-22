নান্দাইলে খুনের ঘটনায় আসামীদের বাড়িঘরে ব্যাপক লুটপাট, ১১টি পরিবার সর্বস্বান্ত

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার নান্দাইল ইউনিয়নের ভাটি সাভার গ্রামে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাদী পক্ষের লোকজন আসামি পক্ষের অন্তত ১১টি পরিবারের বাড়ি ঘরে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে করে আসামীপক্ষের ১১টি পরিবারগুলো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, লুটপাটকারীরা নগদ ১ কোটি ৫ লাখ ৮৫ হাজার টাকা, ৪২টি গরু, ১৬টি ছাগল, ৮ ভরি স্বর্ণালংকার, ৩৬০ মন ধান, ৬৭ মন চাল, ৫টি ফ্রিজ, ১১টি সেচ মেশিন/পানির মোটর, ৩-৪টি পুকুরের মাছ সহ খাট, পানির ট্যাংক, সোফা সেট, ডাইনিং টেবিল, আলমারি, হাঁস-মুরগি, হাঁড়ি-পাতিল, জামা-কাপড় সহ অসংখ্য মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।
ভুক্তভোগীরা আরও জানান, এ ঘটনায় অন্তত ১১টি পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বাড়ির সীমানার এক হাত জমি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে আক্তার হোসেন গুরুতর আহত হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। পরবর্তীতে এ ঘটনায় নান্দাইল মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। মামলা দায়েরের পর থেকে ১১টি পরিবারের কোন লোকজন বাড়ি ঘরে নাই। প্রতিপক্ষ ঘরের দরজা-জানালা সব খোলে ভেঙ্গে নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে নান্দাইল মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, আসামীদের বাড়িঘরে লুটপাট ও ভাঙচুরের বিষয়ে অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।