ময়মনসিংহের নান্দাইলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৫ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে র্যালীটি উপজেলা পরিষদের সামনে থেকে শুরু হয়ে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ হল রুমে আলোচনা সভায় এসে মিলিত হয়।
এ উপলক্ষে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জি এম সেলিম রেজার সভাপতিত্বে ও সানজিদা ইসলাম ছোয়ার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সারমিনা সাত্তার,এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ল্ড ভিশন নান্দাইল এপি ম্যানেজার সাগর জন কস্তা,এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক এনামুল হক বাবুল, দৈনিক কালবেলার নান্দাইল প্রতিনিধি হান্নান মাহমুদ, কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি রবিউল আলম ফরাজি, যুব উদ্যোক্তা ফরিদ মিয়া, মোজাম্মেল হক সহ প্রমুখ।
এসময় বক্তারা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় যুবসমাজকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়। অনুষ্ঠান শেষে যুব সহ সকল অতিথিদের শপথ পাঠ করান উপজেলা নির্বাহী অফিসার সারমিনা সাত্তার।