নান্দাইলে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন

আমি কন্যাশিশু স্বপ্ন গড়ি,, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ময়মনসিংহের নান্দাইলে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) উপজেলা প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এ উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সারমিনা সাত্তারের সভাপতিত্বে ও নুসরাত জাহান সাথীর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রাশেদা রহমান,এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জি. এম. সেলিম রেজা,ব্রাক সামাজিক ক্ষমতায়ন ও আইনি সুরক্ষা কর্মসূচির ডেপুটি ম্যানেজার বিশ্বনাথ কুন্ডু, সাংবাদিক ফরিদ মিয়া, নারী সংগঠন সপ্ন সারতি এর পক্ষে সাবিনা, নিপু আক্তার, সুবর্ণা আক্তার, হাসি আক্তার সহ প্রমুখ।
বক্তারা কন্যাশিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সারমিনা সাত্তার বলেন, “আজকের কন্যা-শিশুরা আগামী দিনের নেতৃত্বের প্রতীক। তাদের আত্মবিশ্বাসী ও সক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন।