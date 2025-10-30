শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:৫৩ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
ভান্ডারিয়ায় রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উঠান বৈঠক হৃদয় বার্তা’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সাতক্ষীরা শহর ছাত্রদলের ফুলেল শুভেচ্ছা পাইকগাছায় নিঃসন্তান দম্পতির প্রায় কোটি টাকার সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগ নান্দাইলে ধানের শীষের পক্ষে বিএনপির নির্বাচনী বিশাল গণমিছিল ফুলবাড়ীতে বেগুন চাষে সফল তিন বন্ধু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি, নবীগঞ্জে বেকারিকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা বন্দরবাসীর আস্থার প্রতীক ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান মহানগর বিএনপির বিবৃতি, চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে বিধিনিষেধ আরোপ অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন দক্ষিণ রাউজানে পশ্চিম গুজরায় ৪৬ তম সর্বজনীন শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত নারীর মর্যাদা ও ক্ষমতায়নে উদ্যোগ-গ্রাম থেকেই শুরু হোক: শ্রীপুরে গ্রাম্য বৈঠক বাকলিয়া থানা ও ডিবি পুলিশের যৌথ অভিযান চট্টগ্রামে আলোচিত সাজ্জাদ হত্যা মামলায় ৮ জন গ্রেফতার সাতক্ষীরায় নাসিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর বিলুপ্তির প্রতিবাদে নার্সদের মানববন্ধন নবীনগরে ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ ও ভাতা বিতরণ রুশ ফেডারেশনের ঐক্য দিবসে ঢাকায় হলো সংগীত সন্ধ্যা লালমোহনে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু  সালথার ইউসুফদিয়া স্কুলে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত গোয়াইনঘাটে কৃষকদের মাঝে আশার সঞ্চার করেছে নতুন জাতের ধান ব্রি১০৩ ৩৮ কেজি গাঁজাসহ ০২ জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-৫ ভান্ডারিয়ায় দুর্নীতি ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে সাংবাদিকদের সহযোগিত চাইলেন বিএনপি নেতা সুমন ৪৮ বছরের অধিদপ্তর বিলুপ্তির প্রতিবাদে জামালপুরে নার্সদের মানববন্ধন লোহাগাড়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে মহিলা ইয়াবা কারবারী আটক স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব: ভিসি রফিকুল ইসলাম নানা আয়োজনে ভান্ডারিয়ায় যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত “যখন শিক্ষক স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারেন না, শিক্ষার্থীরও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়” — বিভাগীয় কমিশনার রেজা-উন-নবী পাইকগাছার বিএনপি নেতা এনামুলের বহিস্কার আদেশ প্রত্যাহারের দাবি তৃণমূল নেতাকর্মীদের নগরকান্দায় আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত গোয়াইনঘাটে জমি নিয়ে সংঘর্ষে যুবক নিহত আহত- ১০ ড্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটিতে মতলবের তিন চিকিৎসক সাতক্ষীরায় ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে যুবদলের মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ আনোয়ারায় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখায় দুই দোকানকে অর্থদণ্ড
/ ময়মনসিংহ

নান্দাইলে ধানের শীষের পক্ষে বিএনপির নির্বাচনী বিশাল গণমিছিল

রফিকুল ইসলাম (নান্দাইল)
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর, ২০২৫, ৯:২০ অপরাহ্ন

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে ময়মনসিংহের নান্দাইলে মঙ্গলবার বিএনপির এক বিশাল গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলা উত্তর বিএনপির সদস্য ও নান্দাইল উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাসের খান চৌধুরীর তত্বাবধানে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র মেরামতে ৩১দফা কর্মসূচী প্রচারনা ও নির্বাচনী বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গণমিছিলটি মোয়াজ্জেমপুর মাজার বাসস্ট্যান্ড বিএনপির আঞ্চলিক দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ হাইওয়ে মহাসড়কের কানারামপুর বাসস্ট্যান্ড প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন ও পৌর সভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে অগনিত নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণ বাদ্যযন্ত্র সহকারে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে নির্বাচনী বিশাল মিছিলে অংশ গ্রহন করেন। উক্ত মিছিলে উপজেলা ও পৌর বিএনপি, বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপি সহ যুবদল, ছাত্রদল ও তার অঙ্গ সহযোগি সংগঠনের সাবেক সভাপতি-সম্পাদকবৃন্দ নেতৃত্ব প্রদান করেন। গণমিছিল শেষে নান্দাইল উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে বিএনপির আঞ্চলিক কার্যালয় প্রাঙ্গনে এক বিশাল সমাবেশে দলীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।


এই বিভাগের আরো খবর
নান্দাইলে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
যুবদলের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নান্দাইলে বর্ণাঢ্য র‌্যালী ও আলোচনা সভা
নান্দাইলে আচারগাঁও ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মানববন্ধন
জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে নান্দাইলে র‍্যালী ও পথ-সভা অনুষ্ঠিত
নান্দাইল উপজেলায় জাকের পার্টির জনসভা ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত
নান্দাইলে দোকানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় থানায় অভিযোগ

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin