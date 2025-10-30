নান্দাইলে ধানের শীষের পক্ষে বিএনপির নির্বাচনী বিশাল গণমিছিল

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে ময়মনসিংহের নান্দাইলে মঙ্গলবার বিএনপির এক বিশাল গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলা উত্তর বিএনপির সদস্য ও নান্দাইল উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাসের খান চৌধুরীর তত্বাবধানে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র মেরামতে ৩১দফা কর্মসূচী প্রচারনা ও নির্বাচনী বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
গণমিছিলটি মোয়াজ্জেমপুর মাজার বাসস্ট্যান্ড বিএনপির আঞ্চলিক দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ হাইওয়ে মহাসড়কের কানারামপুর বাসস্ট্যান্ড প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন ও পৌর সভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে অগনিত নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণ বাদ্যযন্ত্র সহকারে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে নির্বাচনী বিশাল মিছিলে অংশ গ্রহন করেন। উক্ত মিছিলে উপজেলা ও পৌর বিএনপি, বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপি সহ যুবদল, ছাত্রদল ও তার অঙ্গ সহযোগি সংগঠনের সাবেক সভাপতি-সম্পাদকবৃন্দ নেতৃত্ব প্রদান করেন। গণমিছিল শেষে নান্দাইল উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে বিএনপির আঞ্চলিক কার্যালয় প্রাঙ্গনে এক বিশাল সমাবেশে দলীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।