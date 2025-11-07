নান্দাইলে বিএনপির চারগ্রুপের একাট্টায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

ময়মনসিংহের নান্দাইলে বিএনপি’র চারগ্রুপের একাট্টায় শুক্রবার (৭ই নভেম্বর) জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বিকালে নান্দাইল উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে এক বিশাল র্যালী উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
র্যালীপূর্ব নান্দাইল সরকারি শহীদ স্মৃতি আদর্শ ডিগ্রী কলেজ মাঠে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী মেজর জেনারেল অব: আনোয়ারুল মোমেন, মনোনয়ন প্রত্যাশী উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক এমডি মামুন বিন আব্দুল মান্নান, সাবেক পৌর মেয়র এ.এফ.এম আজিজুল ইসলাম পিকুল এবং বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী উপজেলা বিএনপির সদস্য নাসের খান চৌধুরীর পক্ষে সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ।
এছাড়াও অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক উমর ফারুক নোমানী, যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন মাস্টার, ময়মনসিংহ উত্তর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রবিউল করিম ভূইয়া বিপ্লব, উপজেলা ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি আকরাম হোসেন ফেরদৌস সহ প্রমুখ। উক্ত র্যালী ও আলোচনা সভায় নান্দাইলের বিএনপি’র চারগ্রুপের উপজেলার ১৩ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের দলীয় নেতাকর্মীরা স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করে।