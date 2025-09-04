বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে উপজেলা বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে বুধবার (৩রা -সেপ্টেম্বর) বিকালে এক বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা থেকে বাধ্যযন্ত্র সহকারে নেতাকর্মীরা খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে চন্ডীপাশা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠে এসে জমায়েত হন ।
পরে ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপি সদস্য এমডি মামুন বিন আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে এক বিশাল বর্ণাঢ্য র্যালী শুরু হয়ে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে ঝালুয়া বাজার প্রদক্ষিণ শেষে নান্দাইল সরকারী টেননিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের সামনে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় এসে মিলিত হয়।এ সময় উক্ত আলোচনা সভায় ১৫৩, ময়মনসিংহ-৯ নান্দাইল আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি থেকে ধানের শীষ প্রতীকের মনোনয়ন প্রত্যাশী এমডি মামুন বিন আব্দুল মান্নান প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। তাঁরই আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে এদেশে সুশাসন, আইনের শাসন ও জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছেন। বিএনপি গণমানুষের অধিকার আদায়ে জন্মলগ্ন থেকেই কাজ করেছে। জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনা ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপি আজও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বেই দলের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
তিনি আরো বলেন সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন, সকলকেই স্ব, স্ব স্থান থেকে ঐক্যবদ্ধ এবং সতর্ক থাকতে হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।